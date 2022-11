GROZA

„The Redemptive End“

(Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 06.08.2021

Label: AOP Records

Webseite: Facebook / Bandcamp / Spotify

Es ist schon eine ganze Zeit her, dass der Nachfolger zu „Unified In Void“ (Review hier) erschienen ist, aber ich komme einfach nicht hinterher.

Mgła sind immer noch gegenwärtig und auch Uada sind nicht von der Hand zu weisen.

Ich weiß nicht, ob die Band mittlerweile hart genervt von den Vergleichen ist, aber mit ihrer Musik müssen sie das auch über sich ergehen lassen. Ich muss mittlerweile sagen, dass mit GROZA besser gefällt, als die beiden anderen. Also scheinen sie ja wenig „falsch“ zu machen.

Fast genau drei Jahre liegen zwischen den beiden Scheiben und dieses Mal landet mehr von den 6 Songs in 42 Minuten in meinen Ohren, besonders der ruhige Part im Titelstück hebt sich sehr positiv hervor und gibt der Scheibe einiges an Tiefe und Abwechslung, was mir sehr gefällt. Was euch musiklaisch erwartet ist ja eigentlich schon klar. Auch Sound und Mix werden keine große Überraschung sein.

Aber wie vorhin schon geschrieben, ist GROZA für mich mittlerweile wesentlich interessanter, als die beiden großen Namen, die beim Hören immer wieder aufploppen und ehrlich gesagt ist mir (und hoffentlich auch der Band) das mittlerweile völlig egal.

Ich höre GROZA weil sie GROZA und wikrlich gut sind!

´Nuff said! (hendrik)