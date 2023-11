FROM NORTH

„Raven Banner“

(Folk/Viking Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 24.11.2023

Label: At Dawn Records

Homepage / Facebook / Bandcamp

Ist es wirklich schon 6 Jahre her, dass das Debüt der Schweden FROM NORTH erschienen ist? Der selbstbetitelte Erstling hat mich 2017 echt begeistert und tut das beim Hören auch heute noch. Umso gespannter war ich auf den Nachfolger und gleich der Opener und Titeltrack holt einen richtig gut ab. Gleich ein Kracher um typischen FROM NORTH Stil, da steigt die Laune.

Musikalisch nehmen die Schweden harschen Viking Metal mit hymnischen, epischen Melodien, mischen sehr viele folkige Einlagen darunter und sorgen mit mittelalterlichen, traditionellen Instrumenten für eine angenehme Atmosphäre. Daneben gibt es auch gesanglich viel Abwechslung, von aggressiv wie im Metalcore über rau und bis hin zu einer folkig klaren Gesangsstimme ist alles vertreten und wird auch fleißig eingesetzt. Wenn ich FROM NORTH mit anderen Bands vergleichen wollte, würde ich sagen, das sie zum einen ihren absolut eigenen Stil haben, mich aber am meisten an ELUVEITIE oder auch ENSIFERUM erinnern.

Im Vergleich zum Erstling kommt man insgesamt wesentlich leichter in die Songs rein. Wirkte auf „From North“ der ein oder andere Track noch etwas holprig und sperrig, ist „Raven Banner“ alles etwas sanfter vom Songwriting her. Die 10 Stücke bieten eine große Bandbreite, immer wieder getragen von folkigen Elementen, die einen großen Anteil einnehmen, aber dem Album keine Härte nehmen. Es bleibt schon kerniger Folk/Viking Metal, der einen in die alte Wikinger-Zeit holt. Ausnahme ist das traditionelle Folk-Stück „Järnvidja“ kurz vor Ende des Albums.

Ansonsten bin ich weiterhin Fan, auch vom zweiten Album. FROM NORTH haben einen eigenen, wieder erkennbaren Stil, das schaffen nicht viele Bands in dem Genre. Man hört zudem eine Weiterentwicklung und viele neue Ideen. Je öfter man „Raven Banner“ hört, desto besser wird es. (eller)