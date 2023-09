ENDSTILLE

„DetoNation“

(Black Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 25.08.2023

Label: Ván Records

10 Jahre nach “Kapitulation 2013” kommen ENDSTILLE mit Album 9 (und ihrem ersten bei Ván Records) um die Ecke!

Das erste was auffällt, ist der Sound, der sich doch von den bisherigen Scheiben unterscheidet, aber trotzdem ein wirklich guter Black Metal Sound ist. Der Mix gefällt mir auch gut. Die Gitarren stehen schön im Vordergrund, der Bass ist immer zu hören. Nur bei den Drums hätte ich Bassdrum und Becken noch ein wenig lauter gemacht. Die Snare treibt gut. Aber ich bin ja auch kein professioneller Mischer/Produzent, deswegen will ich mich da mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der Sound gefällt mir.

Der Opener „New World Lethargy“ ballert gut drauf los, die Gitarren gefallen mir ab ca. 1:45 wirklich sehr gut und ohne, dass ich jetzt jeden Song von ENDSTILLE auswendig kenne, ist das neu für mich. Dieses Gitarrenspiel ist mir auf dem Party.San auch schon positiv aufgefallen. Im Ganzen bleibt der Song aber nicht so richtig bei mir hängen. „Jericho Howls“ folgt und ist ein typischer ENDSTILLEsong. Wenn es hier richtig räudig scheppern würde, könnte der Song auch 20 Jahre alt sein. Den bisherigen Höhepunkt von „DetoNation“ stellt dann „Tochnit Aleph“ mit seinen Melodien und den gesprochen/gesungenen Passagen dar. Großartiger Song, indem Zingultus, den ich für Graupel und vor allem Nagelfar verehre, einen wirklich guten Job macht.

Ohne spürbare Einbrüche kommen wir dann und nach zu meinem Favoriten „Victorious“. Geile Melodien, die Gitarrenarbeit toppt sich selbst, Zingultus macht hier wirklich alles richtig, an jeder Stelle, es gibt Blasts und mittleres Tempo. Mein Höhepunkt des Albums. Der Titeltrack beginnt mit einem schönen Sample und dann sind wir auch schon beim letzten (und auch längsten) Song, traditionell „Endstille“ betitelt, diesmal mit dem Zusatz „(Weltkrieg)“, der die Platte gut ausleitet.

ENDSTILLE melden sich nach langer Zeit mächtig zurück und stellen klar, dass mit ihnen noch zu rechnen ist.

Entweder hat Ván einfach im richtigen Moment „zugegriffen“ oder super mit der Band zusammengearbeitet. Ich habe immer noch keine Ahnung welche Position du da ausfüllst, Krugi, aber vielen Dank für diese Scheibe!

Und natürlich vielen Dank, ENDSTILLE! (hendrik)