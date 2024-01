ELLER’s „iconic“ Jahresrückblick 2023

Manchmal machen einem nackte Zahlen bewusst, dass man älter geworden ist. Jedes Mal, wenn ein Album Jubiläum feiert, was einem etwas bedeutet oder sogar im Nachhinein wegweisend für den eigenen Musikgeschmack war, verstärkt sich das. In 2023 feierte ein Album 30-jähriges, das mein persönliches Gothic Metal Album schlechthin ist: „Icon“ von PARADISE LOST. Ohne „Embers Fire“ oder „True Belief“ hätte es diese Fanseite vielleicht gar nicht gegeben und viele Bands vermutlich ebenso wenig. PARADISE LOST haben mit dem Album etwas ikonisches, etwas prägendes geschaffen, dass auch drei Jahrzehnte später noch entsprechend gewürdigt wird von der Fangemeinde.

Apropos Jubiläum: in 2024 ist www.Amboss-Mag.de 25 Jahre online. Auch ikonisch? Für uns im Schreiber-Team sicherlich. Ein Vierteljahrhundert mit vielen tollen Erlebnissen rund um die Szene. Mehr dazu vermutlich später im Jahr.

Doch jetzt nochmal zurück zu 2023. Musikalisch ein echt gutes Jahr aus meiner Sicht. Viele tolle neue Bands durfte ich kennenlernen, die es auch gleich in die Top 8 geschafft haben. Natürlich gab es auch zahlreiche Alteingesessene wie z.B. IN FLAMES, die es auch schon ewig gibt und die auch immer wieder klasse Alben produzieren. Und so tauchen nachfolgend für euch sicher viele bekannte Bands auf, die uns im letzten Jahr mit neuer Musik beglückt haben. Aber gebt auch den unbekannteren eine Chance. Anhören ist ja bei den vielen digitalen Möglichkeiten heute kein Problem mehr. Viel Spaß beim Endecken!!!

Top 8-Alben

Am meisten gehört habe ich die folgenden Alben, vorne weg drei mir bis dato völlig unbekannte Bands: SODOMISERY, IMPERIAL DEMONIC und 1476.

SODOMISERY – Mazzaroth

IMPERIAL DEMONIC – Beneath the Crimson Eclipse

1476 – In Exile

IN FLAMES – Foregone

MARIANAS REST – Auer

DARK THE SUNS – Raven And The Nightsky

…AND OCEANS – As in Gardens, So in Tombs

KEEP OF KALESSIN – Kartharsis

Weitere gute Alben aus 2023 (alphabetisch sortiert):

BEFORE THE DAWN – Stormbringers

EDEN WEINT IM GRAB – Apokalypse Galore

FROM NORTH – Raven Banner

GRAVEWORM – Killing Innocence

IMMORTAL – War Against All

INSOMNIUM – Anno 1696

KING – Fury and Death

MEPHORASH – Krystl-AH

NIGHT CROWNED – Tales

ONTBORG – Following The Steps Of Damnation

PRIMORDIAL – How It Ends

THE CIRCLE – Of Awakening

WAYFARER – American Gothic