DISTASTE

„Der Ertraeger Und Das Fleisch"

(Grindcore)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 06.10.2023

Label: F.D.A. Records

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

Von DISTASTE hatte ich vorher noch nie gehört, obwohl die Linzer Jungs vor „Der Ertraeger Und Das Fleisch“ schon drei Alben veröffentlicht haben. Macht ja nix, man kann ja nicht alles kennen.

Also reinschmeißen und überraschen lassen.

Bäääm, Schlag in die Fresse!

Es geht nach einer Sekunde „Vorgeplänkel“ direkt voll auf die Zwölf!

Diese wahnwitzige Geschwindigkeit in Verbindung mit diesem sägenden, höhenlastigen Sound, der trotzdem genug Bass hat um dich zu verhauen, packt mich sofort und ich muss direkt an meine alte Liebe Nasum denken.

Und auch wenn Grindcore in den großen Weiten des Genres aktuell doch eher wenig für mich bereithält, bin ich direkt verzückt.

Auch wenn man vom Grindcoregekotze nicht wirklich was versteht, kommen die deutschen Texte immer mal wieder durch und dann gefällt mir das wirklich gut. Grindcore mit deutschen Texten kommt in meinem Universum recht spärlich vor.

Songtitel wie „Fleischlawine Eisentod“ „Faschrist“ und „Das Kalte Beil“ sprechen mich direkt an, auch wenn man hier von sonst keiner Nähe zu Totenmond reden kann.

Nach vier Mal Rumgeballer kommt beim „Ertraeger“ dann eine „richtige“ Melodie an mein Ohr, die mich sogar noch mehr packt.

Das würde ich gerne mal volle Pulle von der Bühne auf die Ohren kriegen.

Die schon genannte „Fleischlawine…“ gibt mit dickem Groove zum Einstieg des Songs dann die andere Seite der Band zum Besten. Voller Druck!

Dann kommt in der Mitte der Scheibe mit „Das Leid Und Sein Gift“ ein Song, der mit 5Minuten40 vollkommen aus der Art schlägt und dessen Intro so lang ist, wie andere komplette Songs auf der Scheibe! Mich verwirrt es, ehrlich gesagt.

„Theresa“, 3 Songs weiter, sprengt die „normale“ Spielzeit auch, ist mit 3Minuten25 aber schon mal wesentlich kürzer.

Musikalisch wildert man hier im Crustcore/D-Beat Umfeld. Gefällt mir sehr gut!

Also, um das Ganze mal eben auf den Punkt zu bringen.

Meistens geht es fix zur Sache auf „Der Ertraeger Und Das Fleisch“, es gibt aber auch Ausreißer. Der Sound ist perfekt für mich. Die deutschen Texte machen es interessanter und „Sieben“ hat mir 1Minute15 für mich die perfekte Länge und ist auch musikalisch mein Lieblingssong, wobei „Theresa“ mich auch sehr zu überzeugen weiß. Coole Scheibe! (hendrik)