DEAD CHASM

„Sublimis Ignotum Omni“

(Death Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 05.05.2023

Label: F.D.A. Records

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

Vor ungefähr einem Jahr haben DEAD CHASM eine EP bei F.D.A. veröffentlicht, jetzt folgte das erste Album.

Die EP war noch von Doom geprägt, auf dem Album gehen die Italiener mit ihrer Frontfrau zackiger zu Werke, auch wenn langsame Passagen nicht ausbleiben. Die Vocals kommen aus der Hölle, der Sound ist schön roh und lässt gerne an die alten Glanzzeiten des Todesmetalls denken. Die teils sehr einfachen Riffs, die aufgrund des Gitarrensounds aber trotzdem fett ins Ohr gehen, frönen auch den alten Tagen. Es wird hier nichts neu erfunden, aber das braucht diese Platte auch gar nicht. Das was man macht, macht man nämlich wirklich gut. So eine morbide Stimmung habe ich schon lange nicht mehr mit Genuss vernommen. Wobei ich die Truppe gerne live sehen würde, da es dann wahrscheinlich noch mehr und fetter rüberkommt.

Wer einen der Termine in Europa im April erwischt, den beneide ich ein wenig. Ein wirklich starkes Debütalbum, was sich gerne auf seine Spielzeit von guten 30 Minuten berufen darf, das ist glaube ich ganz passend.

Am 28.07. folgt dann das Vinyl, limitiert auf 300 in 2 Farben! (hendrik)