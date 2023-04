BY A STORM

„Beware Of The Underdogs“

(Hardcore)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 19.05.2023

Label: Backbite Records

Webseite: Facebook / Bandcamp / Spotify

Hardcore kommt mir ja eher selten auf den Tisch aber für die Institution

BY A STORM aus Oldenburg mache ich da natürlich gerne eine Ausnahme.

Ich war nie ganz tief drin im Hardcoreding, habe aber immer wieder Bands gefunden, die mich wirklich berühren und komme da meistens im eher groovebetonten Hardcore an. Bands wie früher Biohazard oder später Comeback Kid wussten mich wirklich zu begeistern, aber auch früher wussten schon Truppen wie Sick Of It All und Ryker´s, auf die wir später noch zurückkommen werden, mich mehr als nur bewegen zu können.

Mit einer EP und einem Album in der Hinterhand kommt jetzt Longplayer Nummer zwei auf den Tisch!

„Get Inside“ (24.02.) und “We Carry On” (24.3.) sind als Vorabsingles schon draußen der Titeltrack erscheint am 21.4. zum Vorverkaufstart auch als Single. Und von der EP von 2018 hat es „Friends Like You“ auch auf die Platte geschafft.

Musikalisch bekommt man mit „Believe“, dem Titeltrack aber u.a. auch „Hate Squad“ (der teilweise deutsche Texte hat), mit Christian Müller von Night In Gales als Gast, von den Oldenburgern sowohl den von mir bevorzugten Groovehammer wie aber auch die zackigere Variante mit „Get Inside“ oder aber auch dem Rausschmeißer „I Defy“, bei dem Dennis, der schon bei den bereits erwähnten Ryker´s war und jetzt bei Tausend Löwen Unter Feinden das Mikrofon malträtiert.

Soundtechnisch steht man dem Hardcore viel näher als viele andere Bands, die ja oft auch metallische Einflüsse haben, auch wenn diese bei BY A STORM nicht komplett wegfallen.

Von 49 Sekunden bis guten 4 Minuten sind auch die Songlängen variabel, wobei man sich meist bei zweieinhalb bis drei Minuten befindet.

Mir gefällt die Scheibe sehr und das Hören fürs Review hat mich dazu gebracht, wieder mehr Hardcore zu hören. Danke Jungs dafür!

Für mich persönlich haben die Jungs eine gute eigene Note und ich würde ihnen mehr als gönnen, dass sie mit Album Nummer 2 einen großen Schritt nach vorne machen. Verdient hätten sie es auf jeden Fall!

LP und Digipack erscheinen über Backbite Records, das Tape wird über Santa Diabla Records erscheinen! (hendrik)