BUCH „Metallica. 100 Seiten“ von Marc Halupczok

„Metallica. 100 Seiten“

von Marc Halupczok

Wertung: Empfehlung – auch für Nicht-Metallica-Fans

VÖ: 24.03.2023

Label: Reclam Verlag – ISBN: 978-3-15-020678-2

Webseite: Homepage

Bestimmt 30 Jahre ist es her, dass ich das letzte Mal ein „Reclam-Heft“ gelesen habe. Damals musste man sich aus schulischen Gründen mit Goethes „Faust“, Schillers „Kabale und Liebe“, Büchners „Woyzeck“, usw. beschäftigen, d.h. lesen und analysieren. Seitdem, nie wieder Reclam! Und was ist, da kommt auf einmal Post und drin ist ein Buch über „Metallica“ und der Verlag ist: Reclam! What??? Ach so, der Auto bürgt mit seinen Namen (wahlweise Marc Halupczok oder Till Burgwächter) für fundiertes Wissen über Heavy Metal. Und weiter liest man, dass der einst so gehasste Verlag eine Buchreihe hat unter dem Titel »Reclam 100 Seiten«. Okay, also geben wir dem Ganzen eine Chance und lesen mal wieder ein Reclam-Heft, dieses Mal mit einem Thema, das mehr interessiert: „Metallica“ – passend kurz vor Release deren neuen Albums „72 Seasons“.

Der Infotext zum Heft gibt einen ersten Überblick:

„Ab den 1980er Jahren prägten Metallica die Entwicklung des Metal mit unglaublicher Wucht. Marc Halupczok führt in „Metallica“ durch die wilde Geschichte dieser außergewöhnlichen Band und erzählt von Triumphen und Tragödien aus über 40 Jahren.“

Die informativen 100 Seiten lesen sich dann auch sehr flüssig und sind durchweg amüsant. Zum einen ist es der Humor des Autors, den man auch schon aus seinen früheren Büchern kennt, der sehr unterhaltsam ist (und vielleicht auch untypisch für eine „Informations-Broschüre“). Zum Anderen halten in die Erzählungen über den Werdegang von Metallica (mit den Höhen in der Musik und den Abgründen in der menschlicher Natur) auch immer wieder autobiographische Geschichten Einzug, die dem Thema noch mehr Unterhaltungswert und auch Authentizität verleihen. Mehr kann man von einem eigentlich eher faktenbasierten Buch eigentlich nicht erwarten.

Echte Metallica Fans kennen sicher viele der auf den 100 Seiten erwähnten sogenannten Triumphe und Tragödien. Man kann die eigene Freude und/oder Enttäuschung über neue Alben der Helden zusammen mit dem Autor noch einmal nach empfinden, wenn einen die Band – wie bei ihm – z.B. schon seit Anbeginn der eigenen Metal-Historie begleitet. Marc erzählt von den „Triumphen und Tragödien“, nimmt durch seine eigenen Erfahrungen mit Metallica den Leser aber tiefer mit in das Thema, als es andere tun könnten, die einfach nur Fakten und Geschichten zusammentragen.

Das Heft ist somit kurzweilig und macht Spaß zu lesen, z.B. wenn der größte Schock des Protagonisten ist, dass seine Mutter beim Bügeln „Nothing Else Matters“ vor sich hin pfeift 🙂 Außerdem hat jeder ja so seine eigene Meinung zu den ganzen veröffentlichten Metallica-Alben, und man möchte direkt ins Heft klettern, um mit dem Marc aus dem Buch darüber zu „streiten“. So wie es Metalfans seit jeher machen mit ihrer Musik und ihren Lieblingen. Und am Ende liegen sich alle in den Armen, trinken ein (hoffentlich) kühles (blondes) Getränk und feiern zusammen. Glaubt ihr nicht, dass ein Reclam-Heft das schafft? Dann lasst euch überzeugen von „Metallica. 100 Seiten“, das auch Fans, die nicht so auf Metallica abfahren, gefallen wird – wie dem Autor dieser Rezension 🙂 (eller)

Und hier noch die vom Autor zusammengestellte Spotify-Playlist zum Buch:

https://open.spotify.com/playlist/6CUBBlYvQb0DAt6LxJP05e