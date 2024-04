BLAZING ETERNITY

„A Certain End Of Everything“

(Melancholic Dark/Doom Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 19.04.2023

Label: Mighty Music

Webseite: Facebook

Die Dänen BLAZING ETERNITY sind nach 20 Jahren mit einem neuen Album zurück und bieten für Freunde des melancholischen Metals gleich ein Jahreshighlight. „A Certain End Of Everything“ ist eine Dreiviertelstunde modern eingespielter und dennoch old schooliger Dark/Doom Metal, wie er mich – zu Hochzeiten des Gothic Metals – auch vor 20 Jahren fasziniert hat. Mit ihrem Debütalbum ”Times And Unknown Waters” (2000) – damals bei Prophecy Productions erschienen – hat mich die Musik der Band schon damals fasziniert. Auch einen Liveautritt in 2001 mit Dornenreich, Mysterium und Paragon Of Beauty durfte ich miterleben. Umso neugieriger war ich nach so langer Ruhe auf das neue Album.

Gleich die erste Single, „One Thousand Lights“, offenbarte vor einigen Wochen ein mögliches Highlight. Seitdem habe ich den Opener von „A Certain End Of Everything“ bestimmt schon über 100 Mal gehört, denn der wird einfach nicht langweilig. Mitreißend, melancholisch und eingehüllt in eine dunkelschöne Atmosphäre trifft der Song voll meinen Nerv. Auch die weiteren sechs Tracks des Albums lassen das alte Herz höher schlagen und ziehen einen in einen tieftraurigen Abgrund, darunter vor allem der Titeltrack, der sich nachhaltig in die Gehirnwindungen schleicht.

Für die klare und moderne Produktion sorgte Jacob Gundel (Withering Surface, Invocator etc.). Gemischt und gemastert hat Markus Stock Schwadorf (Empyrium, The Vision Bleak, Alcest, etc.), der auch die ersten beiden Alben von BLAZING ETERNITY produziert hat. Der Kreis schließt sich erstmal zu den Anfängen der Band und öffnet sich hoffentlich für weitere Musik in den nächsten Jahren.

Aber erstmal genießt „A Certain End Of Everything“ und hoffentlich wie ich jeden Song daraus. Ein Dark/Doom Metal Leckerbissen für Melancholiker alter Schule. (eller)