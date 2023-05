ABOLISH

„… From The Depths“

(Death Metal)

Wertung: Ziemlich gut, keine Massenware

VÖ: 05.05.2023

Label: F.D.A. Records

Webseite: Facebook / Instagram / Spotify

Über ABOLISH kann man weder im Netz, noch im Infosheet besonders viel erfahren. Die Band aus Ankara in der Türkei hat eine Sängerin und die erste Veröffentlichung überhaupt ist auch direkt ihr Debütalbum.

Die Musiker waren auch vorher schon in Bands wie Thrashfire, Inhuman Depravity und Trenchwar tätig. Das kann man dem düster finsteren Todesmetall anhören, dass hier keine Greenhorns am Werk sind.

ABOLISH können mit einer Stimmung Richtung Gruft/Grab punkten, die jetzt zwar nicht neu ist, aber auch nicht zum Gros der Veröffentlichungen im Moment gehört.

Die Songs sind riff- oder groovebetont, wuchtig und erbarmungslos. Die Stimme von Lucy Ferra gesellt sich auch zur Gruft. Der basslastige und recht dumpfe Sound gefällt mir ganz gut, hebt er sich die Band dadurch zusätzlich von der Masse ab.

Die Scheibe ist wirklich morbide und teilweise ungewohnt langsam, auch wenn Geschwindigkeitsattacken nicht ausgelassen werden. Die Melodien die eingestreut werden und teilweise etwas schwarzmetallisch angehaucht sind, heben die Stimmung weiterhin. Ich bin wirklich positiv überrascht und bin jetzt schon gespannt, wo die Reise dieser Band noch hingeht. Hoffentlich auch auf eine Bühne in erreichbarer Nähe! Hier biedert man sich in keinster Weise dem aktuellen Trend an. Musik, Sound, Cover. Und alles gefällt mir! (hendrik)