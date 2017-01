TENSIDE

“Convergence”

(Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 13.01.2016

Label: Ivorytower Records

Webseite: Homepage / Facebook

Der Vierer aus München veröffentlicht nach dem letztem Album in 2013 nun den neuen Longplayer “Convergence”, auf dem die Band Melodie und Härte modern miteinander verbindet. Ohne sich in eine konkrete Schublade pressen zu lassen betten sie die Songs in ein Konstrukt aus oft mitreißenden Melodien und harten Riffs, gepaart mit Shouts, Singalongs und sphärischen Elementen. Ein fetter Sound tut sein übriges, die Tracks passend dem Hörer zu präsentieren. Nackenschmerzen sind vorprogrammiert, wenn man das Album durchhört. Zwar zündet nicht jeder Song wie z.B. “Unbreakable”, aber dennoch kann man Münchnern zu einem gelungenen Longplayer gratulieren. Hart und modern, womit auch Co-Producer und Emil Bulls Sänger Christoph von Freydorf zu tun haben dürfte, der auch als Gastsänger zu hören ist. Also einfach mal einhören. (eller)