OLD MOTHER HELL

“Old Mother Hell”

(Epic Metal)

Wertung: großartig

VÖ: 23.02.2018

Label: Cruz del Sur

Webseite: Facebook, Homepage

Tja, so spielt das Leben: Eigentlich hatte ich vor, euch als Erster von einem famosen Album einer neuen Band zu erzählen, aber ein Blick in das DEAF FOREVER hat mich gelehrt, dass ich mich ganz hinten in der Reihe der OLD MOTHER HELL-Worshipper einreihen darf, denn dort wurde die Band im Jahrespoll bereits auf den sechsten Platz als bester Newcomer gewählt und das DEAF FOREVER-Forum feiert das Album bereits (vollkommen zu recht) ab. Wo war ich eigentlich in den letzten Monaten?!

Hervorgegangen aus der Thrash-Band HATCHERY hat man eine Kurskorrektur vorgenommen und frönt nun dem epischen Metal, bis die Axt stumpf wird. Das Album wurde mehr oder minder live im Studio eingespielt und das spürt man zu jeder Sekunde, denn es klingt so unerhört organisch und authentisch, dass mein Fellumhang Gänsehaut bekommt.

Was aber zählt, ist die Musik und hier hat die Band fünf Songs aufgenommen (und bereits in Eigenregie veröffentlicht, bevor Cruz del Sur zugeschlagen hat und die Songs jetzt der breiten Öffentlichkeit zugänglich macht), die es in sich haben. Epischer Metal der feinsten Sorte wird serviert; untenrum haben die Songs Eier und für die Seele haut das Trio die feinsten Melodien raus und somit haben wir ein tolles Album für Herz und Hirn. Was mich am ehesten begeistert, ist die Homogenität und dass hier alles wie aus einem Guss wirkt; sei es der Gesang, der erdig und roh klingt, die kraftvollen Riffs und die große Spielfreude, die das Trio an den Tag legt. Ganz ehrlich: so muss handgemachte, ehrliche Musik klingen!

Anspieltipps sind Fehlanzeige, denn jeder Song allein ist ein Highlight; aber meine absoluten Favoriten sind definitiv der Titeltrack oder “Howling Wolves”. Freunde des epischen Metals müssen der Band unzweifelhaft ein Ohr leihen! Erhältlich ist das gute Stück als CD und Vinyl (inklusive Download). (chris)