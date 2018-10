“Farewell To The Past”

(Electro Pop)

Wertung: ganz nett

VÖ: 02.11.2018

Label: Echozone

Die deutsche Electro Pop Band !DISTAIN ist schon in den 90er Jahren eine der auffälligsten deutschen Bands aus diesem Genre gewesen. Auch heute hat die Band noch Bestand, ist inzwischen allerdings zum Duo geschrumpft. Wie eh und je zeichnet sich die Band vor allem durch recht melancholische Electro Balladen aus, was auch spürbar auf “Farewell To The Past” Hauptbestandteil des musikalischen Schaffens ist. Wenn man genau hier sich zu Hause fühlt, ist dieses achte Album von !DISTAIN ein echter Ohrenschmaus. Mag man es gern etwas schneller, so könnte bis auf einige Ausnahmen allerdings auch schnell Langeweile aufkommen. Eine dieser Ausnahmen ist das extrem 80`s lastige “SynthPopBoy” das dem Album zumindest für einige Minuten dringend benötigtes Tempo und Tanzflächenpotential einhauchen kann. OMD oder ERASURE lassen grüßen.

Der Höhepunkt elektronischer Melancholie Schnulzen ist ohne Zweifel das sehr schöne “Maid Of Freedom”, bei dem der schon oft verwendete Mix auf deutschen und englischen Lyrics perfekt zum Einsatz kommt. Genau hier spielen die bayrischen Synthiepop Ikonen ihre Stärken gekonnt aus und werden so manchen Hörer schnell um die Finger wickeln.

Die CD kommt in einem netten Digipack in dem man dann auch alle Texte zum mitlesen oder -singen finden kann. Letztlich ein recht ansprechendes Album das genau auf die Fans der letzten 20 Jahre zugeschnitten ist. (michi)