DAF

“DAS IST DAF” (5CD Box)

(Genre)

Wertung: Gut

VÖ: 29.09.2017

Label: Grönland/Rough Trade



Webseite

DAF oder besser die Deutsch Amerikanische Freundschaft. Auf einmal waren sie da, und wie. Zwischen 1980 und 1982 haben Delgado-López und Görl vier Alben rausgehauen, die noch heute absoluter Kult sind und als Grundstein für viele Genres wie EBM, Electropunk oder auch Techno gelten.

Das Label Grönland hat nun eben diese ersten vier Alben „Die Kleinen Und Die Bösen“, „Alles Ist Gut“, „Gold Und Liebe“, und „Für Immer“ in einer opulenten Box zusammengefasst. Mit dabei ist noch die Remix EP „Reworks“. Mit 55 Tracks ist dies also eine grandiose Sammlung die für jeden DAF Fan ein Muss ist, zumal das 36seitige Booklet und die Autogrammkarten als Krönung zusätzliche Anreize schaffen sollten. Erhältlich ist das Ganze als CD und Vinyl Box.

Vor allem der Erstling „Die Kleinen Und Die Bösen“ ist aus heutiger Sicht sicherlich nicht sonderlich einfach zu konsumieren, da diese Stücke doch arg chaotisch und konfus erscheinen. Aber schon da sind die Grundattribute zu erkennen, die DAF zu dem bis heute anhaltenden Kult Status verholfen haben. Die späteren Alben haben dann schon die großen Klassiker, welche auch heute bei keinem guten Disco Abend fehlen dürfen. “Als wär`s das letzte Mal”, “Verschwende deine Jugend” oder natürlich “Der Mussolini” sind Stücke die man getrost als “ewig” bezeichnen kann.

Die Remix Versionen sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, aber BOYS NOIZE haben zum Beispiel eine richtig coole Version “Als wär`s das letzte Mal” beigesteuert.

Eine Fan Box die geil klingt, viel Musikgeschichte beinhaltet und auch noch grandios in jeder Sammlung aussehen wird. Also ran, denn was über 35 Jahre gut war wird es auch noch lange bleiben! (michi)