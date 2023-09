SODOMISERY

„Mazzaroth“

(Atmospheric Melodic Death/Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 08.09.2023

Label: Testimony Records

Webseite: Homepage / Facebook

Mein aktuelles Lieblingsalbum kommt aus Schweden! Die Melodic Death/Black Metaller SODOMISERY liefern auf „Mazzaroth“ ein richtig klasse Album ab, das mit seinen kurz und knackigen 35 Minuten Spielzeit genau meinen musikalischen Nerv trifft. Das liegt neben den klasse Melodien ihres dunklen Metals vor allem an den atmosphärischen und orchestralen Keyboardklängen.

Und zu diesem Keyboard-Einfluss ihrer Musik wäre es beinahe gar nicht gekommen, wie man dem Promoinfo entnehmen kann. Die Band aus Stockholm hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Als alle neuen Tracks geschrieben und vorproduziert waren, beschlossen SODOMISERY, zwei Versionen des Albums zu erstellen. Ein Mix enthielt Keyboards und Orchestrierung, während die andere Version keine solchen Zusätze enthielt. Nach ausgiebigen Überlegungen und vielen Hörsitzungen kamen die Schweden zu dem Schluss, dass die neue Dimension und das cineastische Gefühl, das durch die Keyboards hinzugefügt wurde, genau das war, was ihre Songs brauchten.

Eine sehr richtige und wichtige Entscheidung. Gleich der Opener „Coming Home“ gefällt mir super, denn nach einen schnellen aggressiven Beginn, erhebt sich gegen Ende majestätisch in ungeahnte Höhen. Der zweite Track ist eine kleine, dennoch gute Verschnaufpause, bevor „Delusion“ alles in epischer Manier vereinnahmt. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Zwar wird dieser Höhepunkt nicht mehr erreicht, aber auch die restlichen Tracks lassen sich sehr gut anhören. Immer wieder geht es weg vom aggressiven zu sanfteren akustischen Parts, die das Album auflockern. Erinnert mich unter anderem in Teilen an NETHERBIRD oder WORMWOOD, an etwas anderen Melodic Death/Black, trotzdem typisch schwedisch und über weite Strecken getragen von den atmosphärischen Elementen. Wie oben erwähnt, gut, dass sich SODOMISERY für diesen Weg auf „Mazzaroth“ entschieden haben. Klasse Album, volle Empfehlung! (eller)

Das Album könnt ihr euch u.a. bei Death Metal Promotion auf YouTube anhören: