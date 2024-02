MARDUK + ORIGIN + DOODSWENS :: Memento Mori Tour 2024

MARDUK gehen im Frühjahr auf Europa-Tour und kommen dabei u.a. auch in unsere Nähe. Über 10 Jahre ist es schon wieder her, dass MARDUK damals mit der „20 Jahre Thouse of the Unlight/Panzer Division Tour“ zu Gast in Bad Oeynhausen waren. Wenn man Bad Oeynhausen auf Englisch liest, ist dies ein witziger Funfact. Bad Oeynhausen wird dann zu böse Oeynhausen 🙂 wie treffend kann das sein?

Diesmal ist das Motto „Momento Mori“ was so viel bedeutet wie „sei dir deiner Sterblichkeit bewusst“. Klingt wie eine Zen-Weisheit und sollte mit Gleichmut und nicht mit Gleichgültigkeit betrachtet werden, auf dass wir unser Leben alle ein bisschen bewusster gestalten. Ich bin mir sicher, dass es laut und schnell werden wird, und kann Interessierten nur raten, sich eine Karte zu besorgen, denn die Druckerei ist nicht gerade groß und die Vermutung liegt nahe, dass es ausverkauft sein wird. (holger)

Termine sind u.a.:

Apr 05 GER Mannheim @ MS Connexion Complex

Apr 06 GER Lichtenfels @ Stadthalle

Apr 19 GER Bad Oeynhausen @ Alte Druckerei

Apr 20 GER Oberhausen @ Resonanzwerk

Apr 23 GER Munich @ Backstage

Apr 26 SUI Lucern @ Schuur

Apr 28 AUT Graz @ Explosiv

Apr 30 AUT Wien @ Szene

May 02 GER Leipzig @ Hellraiser

May 03 GER Berlin @ ORWOhaus