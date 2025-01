SHINING

„Feberdrömmar (Del Ett)“

(Black Metal)

Wertung: Geht so

VÖ: 25.11.2024

Label: The Sinister Initiative

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

Ich hätte nie gedacht, dass meine Wertung mal so ausfallen wird bei einer Scheibe von Shining. „Feberdrömmar“ wurde vor 9 Jahren unter dem Titel „8 ½: Feberdrömmar i vaket tillstånd“ schonmal veröffentlicht (Review hier).

„Feberdr​ö​mmar (Del Ett)“ bietet uns heute quasi die gleiche Scheibe.

„Through Corridors Of Oppression“ von der ersten Ausgabe ist zugunsten eines instrumentalen Intros namens „Välkommen“ aus der Reihe geflogen.

Vielleicht gibt es eine Neuauflage weil Dark Essence, die das erste Mal als Label

zuständig waren nicht mehr nachpressen wollen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird dieses Mal über The Sinister Initiative veröffentlicht. Mit neuem Cover, was mir besser gefällt als das alte. Das Ganze gibt es als CD und Vinyl in schwarz, weiß, silber und gold in jeweils 100 Einheiten mit A3-Poster. Die Tapes über The Chalice Productions sind auch auf 100 limitiert.

Leider nur was für harte Sammler, ich bin enttäuscht. Die Songs, die aus ihrer Vorproduktionsphase neu aufgearbeitet wurden, erhielten Drumcomputer und jetzt neue Gitarren- und Bass- sowie Keyboardspuren.

Alle Songs klingen für mich auf ihren jeweiligen Ursprungsveröffentlichungen besser, vor allem die drei Songs von „III: Angst – Självdestruktivitetens Emissarie“, welches ich liebe.

Nix für mich, auch wenn die namhaften Gastsänger es interessanter machen. (hendrik)