PAYMON

„Follow The Path“

(Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 31.08.2021

Label: Schattenkult Produktionen

Webseite: Bandcamp / Facebook / Instagram

Aus meiner letzten Post vom Chef ist mir ein 3 Jahre altes Album in die Hände gefallen. Keine Ahnung woher die Verzögerung kommt, aber ich bin froh, diese Scheibe bekommen zu haben.

Die italienische Einmannband PAYMON gibt es schon seit 1995 und hat alle seine 3 Alben (das erste 2014) über Schattenkult Produktionen veröffentlicht. Die 19 Jahre bis zum ersten Album lassen sich wahrscheinlich dadurch erklären, dass Alleinmitglied Lord Skarn auch noch in 5 anderen Bands aktiv ist. Auf „Follow The Path“ hat er alles (Gesang, Gitarren, Bass, Schlagzeug, Keyboard) selbst eingespielt, aber auch Gastmusiker untergebracht.

Der Sound der Scheibe gefällt mir sehr gut, die Gitarren sägen mächtig, das Schlagzeug ist rückwärtig gemischt, Die Bassdrum trocken und tief, die Becken zischen schön. Das Gekrächze ist wunderbar kehlig. Was gibt es da zu meckern?

Nicht alle Songs sind neu.

„In The Dark Sky“ ist eine Neuaufnahme vom „To The Moon…“-Demo von 1995.

„I Die In The Arms Of Silence“ ist eine Neuaufnahme eine Songs der vorher nicht veröffentlicht wurde. Und „Io“ erschien 2016 auf der „Echoes Of Nihil“-Compilation.

Außerdem ist „Sad Doom Of A Dark Soul“ eine Coverversion der Band Evol.

Das nächste was mir nach dem Sound positiv aufgefallen ist war das Solo im Track „Casting The Pact“, welches von Andrea Z., einem ehemaligen Bandkollegen aus den Truppen Nurmur und Heathen/Lifecode eingespielt wurde.

„Follow The Path“ packt mich nicht über die kompletten 45 Minuten, hat aber immer wieder tolle Momente und weiß durch seinen Sound und das Oldschoolayout durchaus zu überzeugen. (hendrik)