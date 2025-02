BENEDICTION + MASTER + JUNGLE ROT :: Old School Death Metal on Tour

„Tales Of The Triple Death“ Tourankündigung

BENEDICTION + MASTER + JUNGLE ROT

Die Metal-Szene darf sich auf ein hochkarätigs Old School Death Metal Paket freuen: Die BENEDICTION, MASTER, JUNGLE ROT Tour steht vor der Tür. Da einige Konzerte schon ausverkauft sind, kann man hier einiges erwarten.

BENEDICTION, die britische Death Metal-Band, hat sich über die Jahre einen festen Platz in der Szene erarbeitet und überzeugt seit Beginn der 90er Jahre mit plättendem Dampfwalzensound. Kutte an, Headbangen und sich auf Yogametal freuen, denn hier bleibt kein Halswirbel mehr verspannt.

MASTER, die Band um niemand Geringeren als Paul Speckmann, werden, so hoffe ich, ein breites Spektrum an Death Metal wegbolzen. Man munkelt, dass vielleicht auch einige alte Death Strike Songs dabei sein werden. In diesem Sinne: „Pay to die“!!!

Die Tour wird zudem durch die Teilnahme von JUNGLE ROT bereichert. Mit ihrem innovativen Ansatz Death, Thrash und Groove Metal zu kombinieren, dürften sie das Publikum begeistern und für eine abwechslungsreiche Show sorgen.

Die Konzerte bieten nicht nur die Möglichkeit, großartige Musik zu erleben, sondern auch, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und die Leidenschaft für Death Metal zu teilen. Die BENEDICTION, MASTER, JUNGLE ROT Tour verspricht, ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans der Plattwalzenfraktion zu werden. Sichert euch eure Tickets. (holger)

Tourdaten:

04.04.2025 DE Hamburg, Kultur Palast

05.04.2025 DE Bad Oeynhausen, Druckerei

06.04.2025 NL Sittard, Volt

07.04.2025 LU Luxemburg, Rockhall

09.04.2025 DE Mannheim, 7er Club

10.04.2025 DE Regensburg, Airport Eventhall

11.04.2025 DE Geiselwind, Metal Franconia

12.04.2025 AT Salzburg, Rockhouse

13.04.2025 DE Jena, F-Haus

15.04.2025 DE Berlin, Lido

16.04.2025 DE Essen, Turock

17.04.2025 CH Aarau, Kiff