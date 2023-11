NIGHT CROWNED

„Tales“

(Melodic Black/Death Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 10.11.2023

Label: Noble Demon

Webseite: Facebook / Bandcamp

Auf die dunkle Seite des Metals ziehen NIGHT CROWNED den Hörer auch auf ihrem neuen Album „Tales“. Die acht Stücke strotzen nur so vor Energie in Form von melodischem Black/Death Metal und präsentieren sich als passender Nachfolger zu den bisherigen zwei Alben. NIGHT CROWNED besteht aus ehemaligen und aktuellen Mitgliedern von bekannten Bands wie Dark Funeral, Nightrage und Cipher System.

Gleich der Opener „De Namnlösa“ (feat. Jens Ryden) zeigt die Stärken der Band. Finstere Atmosphäre gepaart mit schnellen und aggressiven Black/Death Metal Melodien, dabei gleichzeitig erhaben und mächtig. Ja, auch Keyboard ist in verschiedenen Ausprägungen bis hin zu orchestralen Arrangements vorhanden und gibt der Musik die entsprechende Würze. Gesanglich ist man auch sehr vielseitig und passend zur Musik unterwegs. Von aggressives und leicht keifend bis zum erhabenen Klargesang ist ein breites Spektrum vorhanden.

Mit „Tales“ schlagen NIGHT CROWNED ein weiteres dunkles Kapitel auf. Die Texte sind sowohl auf Englisch als auch auf Schwedisch, und Jonathan Thorpenbergs Mixing-Fähigkeiten bringen den Sound der Band voll zur Geltung, während Jani Stefanovics Mastering dafür sorgt, dass jede Note mit Präzision getroffen wird.

Mit den acht Stücken kann man wunderbar in die düstere Welt der Schweden eintauchen. Neben dem bereits erwähnten Opener ist „Flickan Som Foersvann“ als weiterer Track sofort ins Ohr gegangen. Die anderen Stücke wachsen zudem mit jedem Durchlauf, sodass „Tales“ ein weiteres richtig gutes Album von NIGHT CROWNED geworden ist. Alle veröffentlichten Alben sind von echt guter Qualtät, da lohnt es sich, nicht in das aktuelle Werk, sondern auch in die Vorgänger reinzuhören, sofern ihr sie noch nicht kennt. (eller)