NAILS

„Every Bridge Burning“

(Powerviolence)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 30.07.2024

Label: Nuclear Blast Entertainment

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

Ein paar Tage nach meinem ersten Durchgang von „Every Bridge Burning“ habe ich ein passendes Meme angezeigt bekommen, was fast schon als Review für diese Scheibe durchgehen würde.

Oben drüber steht: Nails nachdem sie 8 Jahre für ein 17-minütiges Powerviolence-Album benötigt haben, das zu 90% aus Blastbeats besteht.

Man sieht einen Mann mit Zigarette in der Hand.

Im ersten Bild steht: Gute Kunst – Großartige Kunst

Im zweiten Bild zieht er an seiner Zigarette und im Bild steht: Es braucht Zeit um großartige Kunst zu schaffen!

Punkt!

Sehe ich genauso und das zweite Album war sogar noch 7 Sekunden kürzer. Gut, da haben sie auch „nur“ 3 Jahren gebraucht.

Aktuell sind wir nämlich bei „Every Bridge Burning“ bei 17:47min!

Die durchschnittliche Geschwindigkeit beim aktuellen Album ist tatsächlich so hoch, dass die beiden Vorgänger mit links getoppt werden.

Mir gefällt das ziemlich gut. Soundtechnisch hat sich nichts getan, nur anscheinend am Hass der 4 Jungs aus Kalifornien hat sich was geändert, denn auch auf ihrem Debüt waren sie nicht so krass wie aktuell.

Künstlerisch habe ich überhaupt nichts, gegen Alben in der Spiellänge wie NAILS sie vorlegen. Da hätten wir nämlich zwei Mal 17Minuten+ und zweimal 20Minuten+ und damit hätten wir bei 4 Alben die Laufzeit eines Albums von Type O Negative.

Aber ich habe da lieber 3 aufeinanderfolgende Durchläufe eines echt fiesen Hassbatzens wie diesem hier, als einen Durchlauf vom selben Album, dass durch halbgare Tracks künstlich zu einer „besseren“ Laufzeit aufgeblasen ist.

Problematischer sehe ich das mit der Laufzeit, wenn ich für die CD 18 oder das aktuelle Vinyl 27€ hinlegen soll. Klar, Rohstoffpreise bleiben die gleichen, aber ihr wisst was ich meine.

Wenn meine Laune mal wieder echt mies ist und sich so einiger Hass aufgestaut hat, wirken 2-3 Durchläufe von „Every Bridge Burning“ im Moment echte Wunder.

Fetter Sound, verzerrte Vocals, geile Riffs, Vollgas und Hass, Hass, Hass…

Danke NAILS! (hendrik)