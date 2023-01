Hendriks mediales 2022

Durch eine lange Krankschreibung habe ich dieses Jahr viel Zeit für Medien gehabt und bin so auch wieder zum Black Metal gekommen, der die letzten Jahre eher weiter hinten auf meiner Liste stand. Zudem hatte ich eine lange Goregrindphase.

Im letzten Jahr war fast die Hälfte der Jahresalben von großen Bands belegt worden, dieses Jahr quasi gar nicht, auch wenn zumindest eine Szenegröße vertreten ist.

Zusätzlich habe ich das erste Mal ein Album des Jahres gekürt und musste dann auch noch gleich 2 auf die Pole Position setzen, weil ich mich einfach nicht zwischen den beiden entscheiden kann.

Alben, EPs, Compilations 2022:

Drowning The Light – Abyssic Times

Drowning The Light – World Devourer

Dashboard Confessional – All The Truth That I Can Tell

Batushka – Maria

Watain – The Agony And Ecstasy Of Watain

Mosaic – Heimatspuk (Review hier)

Klaus Schulze – Deus Arrakis

Conjurer – Páthos

Khold – Svartsyn (Review hier)

Anachoret – Syndrom (Review hier)

Pharmacist – Flourishing Extremities On Unspoiled Mental Grounds

Brutus – Unison Life

Album des Jahres:

Conjurer und Pharmacist

Völlig unterschiedliche Stile, aber beides wirklich großartige Alben!

Konzerte:

Night Demon/Midnight in Oldenburg im Amadeus (Livebericht hier)

Festivals:

Blut und Schluck 3

Cooles kleines Tagesfestival auf einem Bauernhof. Ich wollte auch schon bei den vergangenen beiden Ausgaben hin, hat aber irgendwie nicht geklappt. Dieses Mal war ich dann da und endlich habe ich Drengskapur live gesehen.

Party.San

(Festivalbericht hier)

Interviews:

Zigur (Interview hier)

Mosaic (Sehr interessant. Das war ein Interview, welches über einen langen Zeitraum, in mehreren Schüben gewachsen ist.) (Interview hier)

Kino:

The Batman

TV:

Disney+

The Beatles Dokumentation (Die Aufnahmen zum Album „Let It Be“ wurden gefilmt, großartiges Zeitzeugnis)

Pam und Tommy

Amazon Prime

Homeland

The Sadness (der wohl brutalste Zombiefilm aller Zeiten)

Netflix

Spuk in Hill House

Spuk in Bly Manour

Midnight Mass (Geile Stimmung und guter Soundtrack, etwas zu viel Religion, tolle Syncro)

NWA (Dokumentation über die Rapgruppe)

Wolfsnächte (wenig Gespräche im Film, aber super geile Stimmung, am besten in Dolby Sorround oder über Kopfhörer)

The Last Girl

Love Death Robots (3. Staffel)

Vikings Valhalla (1. Staffel)

Last Kingdom (5. Staffel)

Gladbeck (Dokumentation über die Geiselnahme in ausschließlich Originalbildern und Videos)

Physisch

Lords Of Chaos (als Snorre wäre ich beleidigt gewesen von Wilson Gonzales Ochsenknecht gespeilt worden zu sein, ansonsten vie besser als erwartet)

The Doors Dokumentation

Bücher

Stephen King – Später

Stephen King – Der Outsider

Gehirn – Ein Streifzug durch den Zombiefilm von 1932 bis 2018

Dave Grohl – Der Storyteller

Hörspiele

Batman unter Toten

MindNapping

Dark Mysteries

Hörbücher

Ferris – Ich habe alles außer Kontrolle-Kein Roman

Kurt Krömer – Du darfst nicht alles glauben was du denkst-Meine Depressionen