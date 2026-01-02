ELLER’s musikalischer Recap 2025 ganz ohne KI

Seit einigen Monden dreht sich in der Welt viel um KI, Künstliche Intelligenz, salonfähig gemacht von ChatGPT. Mittlerweile gibt es hunderte von Apps, die manchmal das Blaue vom Himmel versprechen, um sich oder seine Prozesse auf ein neues Niveau zu bringen. Im Jahr 2025 hat das ganze Thema, das laut Experten eh exponentiell wächst, weiter Einzug gehalten auch in unsere Musiksparten, die abseits vom Mainstream ein stolzes Dasein führen. Handgemachte Musik von Menschen, die zum Teil davon Miete und Essen bezahlen können (oder müssen) oder oft aber einfach Fans sind, die Bock haben. Bock auf Musik machen, Bock auf Musik hören, Bock auf Musik live genießen, Bock auf Merch kaufen und die Bock darauf haben, durch ihre Outfits dieses auch in die Welt des Mainstreams zu tragen.

Doch jetzt kommt ein neuer Gegner, diese KI. Bei Spotify gibt es schon zahlreiche „Künstler“, die mit künstlich generierter, also wiederverwerteter Musik, erfolgreich Geld verdienen. Auch mit Musikstilen, die wir gerne hören. Aber, die KI kann nur altes neu abmischen, wie bei einer Coverband wird nichts wirklich Neues generiert. Kreativität ist da nicht vorhanden…

Ist das die Zukunft? Werden Bands und Künstler, die man auch live sehen kann, aussterben? Bleibt abzuwarten! Metal & Gothic hat man schon öfter totgesagt, aber die aktuellen Veröffentlichungen und Live-Events beweisen das Gegenteil. Sehr zur Freude bei allen Mitschreibern hier bei Amboss-Mag.de und sicher auch bei euch!!!

Werfen wir, also ich, einen Blick zurück auf 2025, mein „Recap“ (neu in den Wortschatz aufgenommen im letzten Jahr) sozusagen. Am Ende (siehe unten) muss ich dann feststellen, dass die Band meines auf Nummer 1 gesetzten Albums genau vor 10, 20 und 30 Jahren auch mit neuen Alben da war…

Diese Alben haben mich begeistern können:

Meine Top 5 Empfehlungen:

1) PARADISE LOST – Ascension



2) IN THE WOODS… – Otra



3) LES BÂTARDS DU ROI – Les Chemins de l’exil



4) VINTERSORG – Vattenkrafternas Spel



5) THE HALO EFFECT – March Of The Unheard



Weitere hörenswerte Alben aus 2025:

AND OCEANS – The Regeneration Itinerary

AMORPHIS – Borderland

ARCH ENEMY – Blood Dynasty

CRADLE OF FILTH – The Screaming Of The Valkyries

CREMATORY – Destination

DARK DRIVEN – From The Unbeliever

DAWN OF SOLACE – Affliction Vortex

GJALLARHORN’S WRATH – The Silver Key

KAUNIS KUOLEMATON – Kun Valo Minussa Kuoli

MÅNEGARM – Edsvuren

MYSTIC CIRCLE – Hexenbrand 1486

NACHTBLUT – Todschick

REPTYLE – Blazed Shades & Thorned Veil

SCHEITAN – Wine For a Tormented Soul

THORONDIR – Wächter des Waldes

Werfen wir noch einen Blick 10 Jahre zurück und auch in dem Jahr waren u.a. PARADISE LOST und AMORPHIS unter den Top-Alben…

Zitat aus meinem Rückblick von 2015:

Das Jahr 2015 hatte musikalisch trotz mäßiger Vorprognose einige erwartete und zum Glück auch mehrere unerwartete Highlights zu bieten. Dabei teilen sich die Leckerbissen diesmal auf in 3 unbekannte Bands (ALFAR, DJEVEL, ECNEPHIAS), deren Alben ich am meisten gehört habe, und einigen alten Bekannten (AMORPHIS, EISREGEN, GRAVEWORM, MOONSPELL, PARADISE LOST) , die mich seit zum teil über 20 Jahren begleiten.

Und wenn wir noch weiter zurückgehen?

2005 taucht wieder der Name PARADISE LOST auf, dazu Alben von DARK TRANQUILLITY, END OF GREEN, SIEBENBÜRGEN, THE OLD DEAD TREE, EQUILIBRIUM, DARKSEED, CEMETARY, CHARON und und und.

CHARON sind 2025 mit einem Track wieder aufgetaucht, THE OLD DEAD TREE leben auch noch, nur das aktuelle EQUILIBRIUM Album hat mir nicht zugesagt,

So, nachdem wir 10 und 20 Jahre zurückgegangen sind, was war denn vor 30 Jahren aktuell? Da hat zumindest bei mir die Lust auf dunkle Musik begonnen mit Alben von PARADISE LOST (da ist der rote bzw. schwarze Faden in diesem Rückblick), MOONSPELL, SENTENCED, LAKE OF TEARS, THE GATHERING, THEATRE OF TRAGEDY und CREMATORY. Was für ein geiles Jahr war 1995???

Nach soviel PARADISE LOST schließe ich den Rückblick dann auch mal mit denen und meiner PARADISE LOST „List“. Beste 10 Songs:

True Belief

The Last Time

One Second

Erased

Forever After

Faith Divides Us – Death Unites Us

In This We Dwell

Forsaken

Ghosts

Serpent On The Cross