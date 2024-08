EISREGEN

„Abart“

(Dark/Death Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 16.08.2023

Label: Massacre Records

Webseite: Facebook / Instagram

Neue „abartige“ Geschichten vom Abgrund, makaber und düster hervorgebracht von EISREGEN auf ihrem mittlerweile 17. Studio-Album. „Abart“ macht da weiter, wo der „Grenzgänger“ Anfang 2023 aufgehört hat, und bringt 11 neue Stücke mit gewohnt unheimlichen und unheilvollen Geschichten, dargeboten mit Mastermind M.Roths

unverkennbaren Vocals. Es sind die innersten Abgründe, die EISREGEN immer wieder zu Tage tragen, die man selber nicht zu denken oder auszusprechen vermag. Aber es gibt z.B. bei vielen Menschen die Situation, wo man mit dem Protagonisten im Lied „Ich und mein Bolzenschussgerrät“ tauschen möchte. Darf und macht man aber nicht, geht aber hier…

Und so geht es in gewohnter Qualität durch das Album. Musikalisch gefällt es mir mal mehr, mal weniger, aber die Texte werten das Ganze nochmal auf. Muss man mögen, sicherlich, aber Fans wissen, was sie erwartet. Und für die Hardcore Fans gibt es dann auch noch ein Schmankerl. Einem der größten Bandhits der Thüringer wird ein Sequel spendiert, es gibt die „Die Rückkehr der Elektro Hexe“. Dazu gesellen sich die Songs „Elektro Baba Yaga“ und mit „1000 tote Nutten

2024“ wird einem weiteren Bandklassiker ein zeitgemäßes Gewand verpasst. „Abart“ erscheint als 2-CD Mediabook, Lim. Gtf. Vinyl 2-LP, Lim. Box Set sowie Digital. (eller)