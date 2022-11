DJEVEL

„Naa Skrider Natten Sort"

(Melodic/Atmospheric Black Metal)

Mit ihrem 8. Album gehen die Norweger DJEVEL um Ciekal und Faust (ex-Emperor), in den 2. Teil ihrer aktuellen Trilogie „über die Nacht und alles, was sie repräsentiert“. „Naa Skrider Natten Sort“ bietet eine Stunde lang Black Metal, der anders klingt als bei vielen anderen Bands. Ihre Art gefällt mir schon seit vielen Alben und auch auf dem neuen Album haben sie sich etwas weiter entwickelt und den Trend des Vorgängers weiter verfestigt. Zwar bedurfte es etwas Eingewöhnung, aber auch das 8. Werk ist wieder richtig richtig gut. Der Opener „Naar Taaken Tetner“ ist mit 13 Minuten der längste Track des Albums, der trotz zweistelliger Minutenzahl nicht langweilig wird zu hören. Trotz einer gewissen Rohheit wird eine dichte, zugleich leichte, aber absolut finstere Atmosphäre aufgebaut. Kurze melancholische Erholungspausen reißen kleine Lichtblicke in einen sonst dunklen Moloch. DJEVEL bekommen es sehr gut hin, nicht nur mit Tempo böse und düster zu sein (was sie auf dem Album aber auch zeigen), sondern auch mit schweren langsamen Riffs. Dabei bekommt die Musik durchaus eine leicht epische Note. Dazu kommt immer wieder was rituelles, beschwörendes, das sich in die Songs einschleicht.

Ein weiterer Track, der symbolisch für die Klasse der schwarzmetallischen Musik der Norweger steht, ist „I Daudens Dimme Natt“. Auch hier sind es Einsprengsel in Form einer Akustikeinlage, die den Song kurz inne halten lassen, bevor er sich wieder in voller Wucht in Form einer dunklen Welle über den Hörer ergießt.

Auch über den Rest des Albums kann man sich nicht beschweren. „Naa Skrider Natten Sort“ ist ein mächtig böses und tiefschwarzes Album geworden. Klasse Melodien, finstere Atmosphäre verpackt in qualitativ hochwertigen Black Metal, der seine Rohheit bewahrt hat und trotzdem modern klingt. DJEVEL sind damit den abwechslungsreichen Trend der letzten Werke weiter gegangen, ohne die eigenen Trademarks der frühen Alben zu vernachlässigen. Wieder eine Kaufempfehlung für Melodic Black Metal Fans! (eller)

