DARK TRANQUILLITY

„Endtime Signals“

(Melodic Death Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 16.08.2023

Label: Century Media Records / Sony Music

Webseite: Homepage / Facebook / Instagram

Was erhofft man sich von einem neuen DARK TRANQUILLITY Album? Nichts anderes als hohe Qualität und dass es einen begeistert beim Hören. Beides können sie halten, also freut euch auf ein tolles, neues Album der Schweden, die mit wiedererstarkter Besetzung – Joakim Strandberg Nilsson (Schlagzeug) und Christian Jansson (Bass) gesellen sich zu Mikael Stanne (Gesang), Martin Brändström (Keyboards) und Johan Reinholdz (Gitarren) – ihren über 30 Jahre andauernden Weg fortsetzen.

Das neue Album von „Endtime Signals“ kanalisiert all die Unruhe, Angst und Verwirrung der Welt in 12 Tracks. „Endtime Signals“ ist Katharsis und Dunkelheit, Entschlossenheit und Zustimmung. Die neuen Songs sind kraftvoller und mit mehr Energie als zuletzt, es gibt wieder ein paar Ecken und Kanten mehr. Meinen Lieblingssong des Albums gab es vorab schon als Single zu hören. „Not nothing“ ist aus meiner Sicht ein perfekter DARK TRANQUILLITY Song der Neuzeit, den kann ich stundenlang am Stück hören.

Aber auch viele andere Stücke überraschen mit neuer Härte, vermutlich auch dank der neuen Leute im Team, die neue Inspiration einbringen. Sehr abwechslungsreich musikalisch und auch gesanglich packt Mikael Stanne sein breites Spektrum von clean bis growlig aus.

Mit dem Album erwarten euch 12 abwechslungsreiche Stücke, die zum einen typisch DT sind, zum Anderen frischer klingen als zuletzt. Nach einiger Eingewöhnungszeit läuft das Album rauf und runter und mit jedem Durchlauf gefällt mir immer ein anderer Track besser als zuvor. Das macht es spannend und erzeugt viel Freude! (eller)

Info:

„Endtime Signals“ ist erhältlich als Standard CD (12 Tracks), als Ltd. Digipak CD Deluxe Edition im Schuber (12+2 Bonustracks), als Gatefold 180g LP (12 Tracks) in schwarzem Vinyl sowie als strikt limitierte Gatefold 2LP-Deluxe-Edition mit dem Hauptalbum auf einer mehrfarbigen 12“-Vinyldisc (12 Tracks) plus zusätzlicher schwarzer Bonus-Vinyldisc (Seite A: 2 Tracks, Seite B: Motiv-Ätzung).