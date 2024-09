BLACK CURSE

„Burning In Celestial Poison“

(Death Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 25.10.2024

Label: Sepulchral Voice Records

Webseite: Bandcamp / Deezer / Spotify

2020 haben mich BLACK CURSE mit ihrem Debüt (Review hier) völlig überfahren. Nachdem dann einige Zeit nicht viel passiert ist, wurden sie 2023 für das Party.San bestätigt (Festivalbericht hier). Ich habe mir ein Loch in den Bauch gefreut und stand natürlich erst im Fotograben und dann relativ weit vorne, während die Band mich wie ein Panzer gnadenlos überrollt hat. Noch massiver und packender als auf Scheibe eh schon. Jetzt flatterte völlig unerwartet die Promo für das bald erscheinende Album in meine Mailbox. Der Vorabsong „Trodden Flesh“ hat mich dann auch schon wieder völlig weggeblasen, vor allem wegen seiner fast 12 Minuten Laufzeit.

Geändert hat sich am Rezept der Band zum Glück überhaupt nichts.

Geordnetes Chaos regiert von der ersten bis zur letzten Sekunde und genau das liebe ich an der Band. Räudiger Sound, viel Hall und Delay lassen die Konturen des Öfteren verschwimmen und meistens wird mächtig aufs Gaspedal gedrückt.

Die Band, die aus Mitgliedern von Blood Incantation, Khemmis, Primitive Man, und Spectral Voice besteht, hat eine Intensität, die für mich absolut nach ihres gleichen sucht. Und das wie schon gesagt nicht nur auf Platte, wo mittlerweile natürlich so einiges machbar ist, sondern live fast sogar noch mehr. Wobei ich neidlos anfügen muss, dass alles was irgendwie mit Mitgliedern von Blood Incantation zu tun hat immer ein hohes Niveau aufweist.

Auch wenn ich um eine Empfehlung nicht herumkomme, geht es nicht ohne zuzufügen, dass mich die ersten beiden Durchgänge nicht so sehr überfahren haben, wie beim Vorgänger. Das liegt aber wohl einfach daran, dass das Prinzip jetzt bekannt und klar ist. Trotzdem eine unfassbar geile Band, von der hoffentlich noch lange zu hören ist. (hendrik)