1476 :: Neues Album ist draußen und im Fullstream hörbar

Das neue Album „In Exile“ der Okkult-Rocker 1476 ist am heutigen Freitag, den 7. Juli 2023, erschienen und kann bei YouTube in voller Länge angehört werden.

Review @Amboss-Mag: „In Exile“

Order: http://lnk.spkr.media/1476-in-exile

1476 kommentieren: „Nach einigen Jahren der Stille und Gewissenserforschung präsentieren wir euch demütig ‚In Exile'“, schreibt Sänger und Multiinstrumentalist Robb Kavjian. „Dieses Album zu machen, fühlte sich an, als würde man neue Wege durch dichte, dunkle Wälder schlagen, um am Ende leuchtende Ozeane und traumhafte Gefilde zu finden. Ich denke, dies ist unser bisher ehrgeizigstes, ehrlichstes und kompromisslosestes Werk. Wir hoffen, dass ihr euch alle mit uns auf dieses neue Abenteuer einlasst.“