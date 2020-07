VOMIT SPELL

“Demo 2019”

(Death Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 03.07.2020

Label: F.D.A. Records

Webseite: Facebook / Bandcamp

VOMIT SPELL aus Mainz haben letztes Jahr mit ihrer DEMO 2019 eine erste Veröffentlichung herausgehauen.

Dieses Jahr erscheint genau diese Demo dann auf F.D.A Records in der neuen Demo Serie und auch das Debütalbum von VOMIT SPELL wird später hier erscheinen.

7 Tracks in fast 20 Minuten. Rauer Death Metal, der in meinen Ohren eine ganz Menge alten Grindcore in sich hat, brät dir schön das Gehirn weich.

Rotzig, dreckig und krass schnell. Ok, nicht die ganze Zeit aber wenn VOMIT SPELL Vollgas prügeln, bekomme ich Gänsehaut. In Verbindung mit diesem alten Sound, der aber zusätzlich eine kräftige Schippe Bass abbekommen hat, klingt das wirklich geil.

Mir gefällt diese Demo wirklich gut und ich freue mich auf das Album!

(hendrik)