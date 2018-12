THE RUSTY ROBOTS

“Sweetshearts Kisses Bloody Knives” 7inch

(Psychobilly)

Wertung: Gut

VÖ: 08/2018

Label: Killjoy Records

https://www.killjoy-records.de/de/

Die Psychobilly Band RUSTY ROBOTS aus dem Harz hat mit “Sweetshearts Kisses Bloodsy Knives” eine neue 7″” auf dem Leipziger Killjoy Recors Label herausgebracht. Auf dieser Vinyl gibt es drei Stücke zu hören. Neben dem groovy Titelsong, gibt es mit “The last Man On Earth” und dem Demo Stück “Dust To Dust” noch zwei weitere Stücke auf der B-Seite.

Die Titel sind bereits 2016 und 2017 aufgenommen worden, haben aber nun den Weg auf diese 7 Inch gefunden. Die Stücke machen echt Bock und können mit den typisch rasanten Psychobilly Elementen trumpfen. Diese Saucoole Mucke ist perfekt zum Trinkgelage oder zum Wrecken auf jeder Party. Live sicherlich auch die Garantie für Gute Laune.

Dieser Stoff sollte in keiner guten Psycho Vinyl Sammlung fehlen! (michi)