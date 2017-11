SPECTRALE “Dreieck” (Acoustic)

SPECTRALE

“▲”

(Acoustic)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 03.11.2017

Label: Les Acteurs De L´Ombre Productions

Webseite: Facebook, Bandcamp

Eben genau wie Heir im letzten Review (Review hier) habe ich SPECTRALE über ihre gemeinsame Split kennengelernt (Review hier).

Auf das Album von SPECTRALE hatte ich mich schon richtig gefreut.

Hier gibt es akustische hypnotische Musik vom Gitarristen und Sänger Jeff Grimal von The Great Old Ones, die ich auch sehr verehre.

Die akustischen Stücke gehen stark in die klassische Richtung und sind gitarrenorientiert.

Das Ganze hat aber einen hohen klassischen Faktor und eine starke hypnotische, meditative Richtung, aber auch Folk klingt durch.

Das Cello trägt einiges zur Atmosphäre bei, welche nie in Kitsch abrutscht.

Zu beschreiben ist das Ganze für mich jedoch relativ schwer, deswegen habe ich auch (wie auch sonst immer eigentlich) direkt ein Video angehängt.

Diese CD, welche auf 300 Kopien limitiert ist und ein wunderschön weiß-güldenes Cover trägt, ist ein sehr guter Soundtrack für einen verschneiten Winterspaziergang.

Sie macht mich sprachlos. (hendrik)