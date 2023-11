XANDRIA :: Neues Video zu „Your Stories I’ll Remember“

Die Symphonic Metal Band XANDRIA hat ein neues offizielles Video zum Fan-Favoriten „Your Stories I’ll Remember“ veröffentlicht. Der Song stammt von XANDRIAs neuestem und bisher erfolgreichstem Album „The Wonders Still Awaiting“, das auf Platz 9 der offiziellen deutschen Albumcharts landete.

XANDRIA freuen sich auf ihre Headline-Tour durch Großbritannien, Deutschland und die Schweiz mit PHANTOM ELITE und SKARLETT RIOT, die am 25. November beginnt.

26.11.23 UK – Manchester / Club Academy

27.11.23 UK – London / The Dome

28.11.23 DE – Bochum / Matrix

29.11.23 DE – Nürnberg / Hirsch

30.11.23 CH – Münchenstein / Rockfact

02.12.23 CZ – Zlín / Winter Masters Of Rock*

03.12.23 DE – Erfurt / From Hell

*Festival show without Phantom Elite, Skarlett Riot