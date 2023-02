XANDRIA :: Neue Single & Video zu „Two Worlds“

Deutschlands Symphonic Metal Vorreiter XANDRIA kehren diesen Freitag, den 03.02.2023, nach sechs Jahren mit ihrem neuen Studioalbum „The Wonders Still Awaiting“ zurück. Nun ist die neue Single „Two Worlds“ samt Musikvideo veröffentlicht worden. Der Text behandelt die Frage, ob die Menschheit geradewegs in ein dystopisches Szenario steuert und blickt damit vor allem auf zivilisatorischen Rückschritt und die Zerstörung unseres Lebensraums.

XANDRIA zur neuen Single „Two Worlds“:

„Wir haben – vielleicht noch immer – die Wahl zwischen zwei Welten. Wenn wir weitermachen wie bisher und uns auf einen gesellschaftlichen Rückschritt einlasen, begeben wir uns in eine dystopische Welt. Oder wir begeben uns in eine utopische, in der wir die Wunder sehen können, die noch auf die Menschheit warten könnten. Aber die Brücke wird immer zerbrechlicher.

XANDRIA live 2023:

The Wonders Still Awaiting Tour 2023

02.02.23 Essen / Turock

03.02.23 Leipzig / Hellraiser

04.02.23 München / Backstage