XANDRIA :: Album-Titeltrack „The Wonders Still Awaiting“ mit Video

Nach langen 6 Jahren sind XANDRIA am 03.02.2023 mit neuem Lineup und neuem Studioalbum „The Wonders Still Awaiting“ zurück. Bereits heute veröffentlichen sie den Titeltrack inklusive Video. Die neue Single kombiniert die stimmliche Bandbreite der neuen Sängerin Ambre Vourvahis und einen Chor, sowie Orchester mit Orchestrationen von Lukas Knöbl – bekannt für seine Arbeit mit Hollywood Größen wie Roland Emmerich.

XANDRIA zur neuen Single:

„Als einen weiteren Vorgeschmack auf unser kommendes Album The Wonders Still Awaiting (3. Februar 2023) präsentieren wir euch heute den Titelsong. Wir sind uns sicher, dass er mit den bereits veröffentlichten Songs, einen Hinweis darauf gibt was euch erwartet, und dass es musikalisch kraftvoll und magisch werden wird.

Jeder Song auf diesem Album wird sein eigenes kleines Universum sein, das es zu erforschen gilt. Jeder Song hat seine eigene Geschichte – es wird eine Reise voller Wunder und Überraschungen… „

The Wonders Still Awaiting wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

• 1CD Jewelcase

• 2CD Mediabook

• 2LP Gatefold BLUE/BLACK MARBLED

• Deluxe Box (incl. 2CD Mediabook, Heat-Change XANDRIA Mug, Flower Ball Box (2 pcs.) incl. 1€ donation to „Eden Reforestation Projects“, Album Cover Patch (?10cm), excl. Golden „Meet & Greet“ Ticket (strictly ltd. to 10 pcs.), excl. Autograph Card, packed to a high-quality wooden box)

• Digital Album