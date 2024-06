WORMWOOD :: Neues Lyric-Video zur Album-VÖ

Die Schweden WORMWOOD haben heute ihr neues Album „The Star“ über Black Lodge Records veröffentlicht zeitgleich mit einem Lyric-Video zu „Stjärnfall“.

Buy/Listen here: https://orcd.co/the-star

Info:

Die Veröffentlichung von „The Star“ (heute über Black Lodge Records erschienen) bildet den Abschluss der Trilogie über den Tod (Nattarvet, Arkivet, The Star). In „Nattarvet“ ging es um die grausame Hungersnot, die die Menschen in der nordischen Region des 19. Jahrhunderts plagte. In „Arkivet“ ging es um den unausweichlichen Untergang der Menschheit, und „The Star“ erzählt die Geschichte vom Ende des Universums. The Star“ ist das genaueste, persönlichste und melancholischste Werk in ihrer bisherigen Diskografie. Das Album enthält alle Markenzeichen von Wormwood: ruhige Passagen, wütendes Chaos und herzzerreißende Melodien.