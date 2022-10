Das australische Black Metal Projekt WOODS OF DESOLATION kommt mit der Veröffentlichung ihrer zweiten neuen Single daher mit dem Titel “Far from here”. Das Album “The Falling Tide” wird am 9. Dezember 2022 via Season of Mist auf die Welt losgelassen. www.woodsofdesolation.bandcamp.com

https://shop.season-of-mist.com/list/woods-of-desolation-the-falling-tide