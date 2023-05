WOODEN VEINS :: Neue Single „Ganymede“ vom kommenden Album

Nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Imploding Waves“ präsentieren die Melodic Doomster WOODEN VEINS ihre vierte Single „Ganymede“. https://www.woodenveins.com

Kommentar der Band:

„Da Ganymede der größte Mond im Sonnensystem ist, der möglicherweise Leben beherbergen könnte, soll der Song die Vorstellung vermitteln, dass dieser Mond ein Ort des Neuanfangs ist. Ein Versprechen für Veränderung, die Möglichkeit, alles hinter sich zu lassen, weil nichts mehr zu verlieren ist.“

Info: Der Sound von Wooden Veins wurzelt im klassischen, melodischen Doom Metal. Mit Progressivität und Gothiceinflüssen treiben ihn die, mehrheitlich in Europa lebenden, chilenischen Musiker an die Oberfläche, dringen zugleich noch weiter vor, hin zu mehr Heaviness und auch in extremere Gefilde, wo man sogar den Einfluss ihrer lateinamerikanischen Wurzeln spüren kann.