WITHIN TEMPTATION :: Neues Video „A Fools Parade“ + Tour 2024

Die erste Single nach der Veröffentlichung des 8. Studioalbums „Bleed Out“ (VÖ 20.10.23) wurde am 5. April 2024 veröffentlicht und dient als Hymne gegen die hinterhältigen Machenschaften Russlands. Das in der Ukraine, unter der Regie des renommierten ukrainischen Filmemachers Indy Hait, gedrehte Musikvideo zu „A Fool’s Parade“ zeigt Frontfrau Sharon den Adel neben Gastsänger Alex Yarmak. Mit ihrer Musik machen WITHIN TEMPTATION weiterhin auf die grausame Invasion Russlands in der Ukraine aufmerksam und schildern die harte Realität, mit der die Ukrainer konfrontiert sind. Ausserdem spendet die Band alle Tantiemen des Songs für die Dauer des Krieges an Music Saves UA: https://musicsavesua.com/

Listen: https://wt.lnk.to/afp

Die Band hat für den Herbst 2024 eine große Arena-Tournee durch Europa angekündigt. Die Tour beginnt im September mit zwei Shows in den Niederlanden, die innerhalb weniger Tage ausverkauft waren, und wird in beeindruckenden Arenen Europas fortgesetzt.

Hier die deutschen Daten:

06.10.2024 Köln – Palladium

14.10.2024 Berlin – UFO

15.10.2024 Hamburg – Sporthalle

16.10.2024 Leipzig – Haus Auensee

19.10.2024 München – Zenith

23.10.2024 Frankfurt – Jahrhunderthalle

03.12.2024 Stuttgart – Porsche Arena

https://youtu.be/fBWeMivsraA4