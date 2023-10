WITHIN TEMPTATION :: Neue Single und Tour im Oktober 2024

Das neue WITHIN TEMPTATION Album „Bleed Out“ wird am 20. Oktober weltweit auf verschiedenen Formaten über Within Temptation’s Label Force Music Recordings in einem Joint Venture mit Bertus Distribution veröffentlicht. Weitere Informationen und die Möglichkeit, das Album vorzubestellen, findet man unter www.within-temptation.com .

Die brandneue Single „Ritual“ ist nun draußen und kann hier gestreamt werden: http://wt.lnk.to/ritual.

Im Herbst 2024 kommen Within Temptation mit dem neuen Material auf große Deutschlandtour:

06.10.2024 Köln – Palladium

14.10.2024 Berlin – UFO

15.10.2024 Hamburg – Sporthalle

16.10.2024 Leipzig – Haus Auensee

19.10.2024 München – Zenith

23.10.2024 Frankfurt – Jahrhunderthalle

03.12.2024 Stuttgart – Porsche Arena

Tickets für die Tour gibt es ab heute via www.eventim.de .