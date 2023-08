WITHIN TEMPTATION :: Musikvideo zum Titeltrack

Das neue Studioalbum „Bleed Out“ von WITHIN TEMPTATION erscheint am 20. Oktober 2023. Nachdem sie vor ein paar Tagen den Titeltrack mit Visualizer veröffentlicht haben, gibt’s nu auch noch ein offizielles Musikvideo. „Bleed Out“ wird am 20. Oktober weltweit auf verschiedenen Formaten über Within Temptation’s Label Force Music Recordings in einem Joint Venture mit Bertus Distribution veröffentlicht. Weitere Informationen und die Möglichkeit, das Album vorzubestellen, findet man unter www.within-temptation.com

Info:

Der Titelsong des Albums befasst sich mit der Notlage der iranischen Frauen, die nach der Ermordung von Mahsa Amini im Iran für ihre Rechte kämpfen. Sharon erklärt: „Als Kind habe ich im Jemen gelebt. Meine Eltern haben in mehreren Ländern des Nahen Ostens gelebt, und ich habe sie oft besucht, wenn sie dort waren. Es ist eine andere Welt. Durch meine Zeit dort fühle ich mich mit diesem Teil der Welt verbunden. Ich war so unglaublich beeindruckt von der Tapferkeit der jungen Frauen dort, die ihre Schals verbrannten, obwohl sie wussten, dass sie ins Gefängnis oder Schlimmeres geworfen werden würden – es ist herzzerreißend.“