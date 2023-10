WITHIN TEMPTATION :: „Halloween“ Video aus neuem Studioalbum + Tourdaten ’24

Die niederländischen Metaller WITHIN TEMPTATION veröffentlichen kurz nach dem Release ihres brandneuen Studioalbums „Bleed Out“ ein provokantes Zombie-Vampir-Gore-Fest-Splatter-Horror-Video zu ihrer aktuellen Single „Ritual“, gerade rechtzeitig zu Halloween.

Brutal und brillant komödiantisch kritisiert das von einer KI erstellte Video zu „Ritual“ das Verhalten männlicher Sexualstraftäter am Arbeitsplatz, auf der Straße, auf dem Sportplatz und mehr. Was wäre, wenn Frauen sich genauso aggressiv verhalten würden wie die Männer, die versuchen, sie auszunutzen, und was wäre, wenn sie sich wehren würden, um eine schreckliche Rache zu üben?

Sängerin Sharon den Adel sagt: „‚Ritual‘ ist ein Song über Verführung und eine Frau, die in einer von Männern dominierten Welt die Macht übernimmt. Es wurde von Tarantinos Film „From Dusk Til Dawn“ inspiriert und ist ein Moment in unserem Album, der sich hauptsächlich auf die politischen und repressiven Probleme in der Welt konzentriert. Wir wollten schon immer ein Video im Horror-Stil zu Halloween machen, und dieser Song gab uns die perfekte Gelegenheit, dies zu tun, indem wir KI-Technologie nutzten, um etwas wirklich Beeindruckendes zu schaffen. Aber es geht auch um einige der jüngsten Nachrichten über Männer, die sich schlecht benehmen, und stellt sich vor, was passieren würde, wenn eine knallharte Frau sich auf die schrecklichste Weise wehren würde. Mach dich also bereit für Blut, Gewalt, Reißzähne und Humor. Happy Halloween to you all!“

„Bleed Out“ wurde am 20. Oktober weltweit auf verschiedenen Formaten über Within Temptation’s Label Force Music Recordings in einem Joint Venture mit Bertus Distribution veröffentlicht.

Within Temptation – Bleed Out 2024 Tour

präsentiert von Metal Hammer und Sonic Seducer

06.10.2024 Köln – Palladium

14.10.2024 Berlin – UFO

15.10.2024 Hamburg – Sporthalle

16.10.2024 Leipzig – Haus Auensee

19.10.2024 München – Zenith

23.10.2024 Frankfurt – Jahrhunderthalle

03.12.2024 Stuttgart – Porsche Arena

Veranstalter: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH

Tickets für die Tour gibt es ab heute via www.eventim.de .