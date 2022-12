WISBORG :: Neue Single „Words Like Violence“ + Remix-Doppelalbum

Von den Gothic Rockern WISBORG ist ein neues Musikvideo zu „Words Like Violence“ erschienen, dem ersten neuen Song seit dem 2021er Album „Into The Void“. „Words Like Violence“ ist einer von zwei Bonustracks vom kommenden Remix-Doppelalbum „Seconds To The Void – The Remixes“, das am 27.1. via Danse Macabre Records erscheint und bei Bandcamp auf 2CD + digital vorbestellt werden kann: https://wisborg.bandcamp.com/

„Seconds To The Void – The Remixes“ erscheint pünktlich zur „Small Clubs Only Tour“ mit Lord Of The Lost Anfang Februar. Die Termine hier im Überblick:

WISBORG live mit Lord Of The Lost:

01.02.2023 tba [Ankündigung am 17.12.]

02.02.2023 Dresden, Beatpol

03.02.2023 Köln, Club Volta

04.02.2023 München, Backstage

05.02.2023 Berlin, Lido