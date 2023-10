Am 24. & 25. November 2023 findet im Anker Leipzig die nunmehr fünfte Ausgabe des WINDS AND WOODS MEET METAL-Festivals statt. Mit MaYaN, Diabulus in Musica, Dark Sarah, molllust, Eden weint im Grab, Neopera uvm. sind etablierte MusikerInnen und vielversprechende aufstrebende Bands aus diversen Ländern Europas gleichermaßen am Start.

