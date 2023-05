WHISPERS IN THE SHADOW :: Neues Album angekündigt

WHISPERS IN THE SHADOW befinden sich in der finalen Phase der Produktion ihres 11. Albums. „Ghosts“ wird es heißen und am 25. August via Solar Lodge Records veröffentlicht. Anstelle der üblichen Crowdfunding-Kampagne hat sich die Wave Rock Band entschlossen, einen erweiterten Vorverkauf zu starten, um die Produktion der Veröffentlichung zu finanzieren. Das Album enthält 8 Tracks und einige erste Einblicke werden bald enthüllt werden.

Preorder: https://whispersshop.bigcartel.com/

Die Band:

„Wenn ihr uns helfen wollt, ist jede Bestellung sehr willkommen. Natürlich gibt es auch ein exklusives Bandstore-Deluxe-Bundle mit dem Album, einem Shirt, einer Tasche, einem Sticker, einer handnummerierten und signierten Postkarte und einer digitalen Remix-/Outtakes-EP.

Jeder, der das Album bis Ende Mai bestellt, erhält einen Vorab-Download-Code mit 2 der neuen Songs. Der Code wird euch bis Ende Mai zugeschickt.

No vinyl you ask? Indeed.

Believe me, we have our reasons.

The album will be available on CD, and later on digital.“