WHISPERS IN THE SHADOW :: Neuer Track vom 11. Album

„A Haunting“ ist der zweite Vorbote des kommenden 11. WHISPERS IN THE SHADOW Studioalbums „Ghosts“, zudem auch ein Video online gegangen ist. Das Album erscheint am 25.08.2023 via Solar Lodge und kann einschließlich des exklusiven Deluxe-Pakets vorbestellt werden: https://whispersshop.bigcartel.com/

Limited Deluxe Package includes:

+ Ghosts – CD Album

+ Shirt (Uni & Lady available)

+ Bag – Logo

+ Sticker Ghosts

+ Autographed + hand-numbered Postcard

+ Other Hauntings – remixes & outtakes – Digital EP