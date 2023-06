WHISPERS IN THE SHADOW :: 1. neuer Track vom 11. Album

„Sacred Fear“, der erste Vorbote des kommenden 11. WHISPERS IN THE SHADOW Studioalbums „Ghosts“, ist ab sofort digital erhältlich, auch auf Bandcamp & Spotify. Das Album erscheint am 25.08.2023 via Solar Lodge und kann einschließlich des exklusiven Deluxe-Pakets vorbestellt werden: https://whispersshop.bigcartel.com/

Info;

Diesmal führt die Reise in härtere Gefilde. Heruntergestimmte, monolithisch aufgetürmte Gitarrenwände, donnernde Drums und dröhnende Bässe, die aus den Eingeweiden der Erde selbst zu kommen scheinen. Dazu psychedelische Keyboardteppiche und Ashleys unverkennbare Stimme, die diese Band eindeutig identifiziert.

Mit diesem Album starren wir nicht nur in den Abgrund, bis er zurückstarrt, wir gehen direkt hindurch und scheuen uns nicht, mit den Dämonen, die dort unten leben, Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. In diesem Sinne: „Let’s get haunted!“