VREDENSDAL :: US Black Metaller mit Track vom kommenden Album

Die US Black Metaller VREDENSDAL haben den ersten Track, „The Eye in the Well“, ihres neuen Albums „Sonic Devotion To Darkness“ veröffentlicht. Das Album wird am 31. März 2023 über Soulseller Records veröffentlicht.

Pre-order: https://soulsellerrecords.bandcamp.com

Info:

VREDENSDAL wurde 2018 von The Goblin Reaper in Green Bay, Wisconsin, gegründet – mit der Absicht, die typischen Erwartungen an Black Metal zu verändern und verschiedene Einflüsse zu einer einzigen dynamischen Kraft zu vereinen, um das ursprüngliche Verlangen in uns allen zu wecken, tiefer in unsere eigenen inneren Schatten zu schauen. Die von den Fans als „N.W.O.U.S.B.M.“ bezeichnete Musik enthält sowohl bekannte als auch unbekannte Stile, die einen Teppich aus Hommagen an die Meister vergangener Zeiten weben und neue Ansätze des Genres erforschen, meist in einem thrashenden und groovenden Wahnsinn. Fans sowohl des klassischen als auch des zeitgenössischen Black Metal werden feststellen, dass dieser herausragende Act ein wiederholtes Anhören rechtfertigt.