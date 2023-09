VORGA :: Livevideo und Ausblick auf’s nächste Album

Die deutsche Black Metal Band VORGA, deren aktuelles Album „Striving Toward Oblivion“ bei Transcending Obscurity veröffentlicht wurde, hat ein offizielles Live-Video von ihrem Auftritt beim Summer Breeze veröffentlicht.

https://vorgaband.bandcamp.com/album/striving-toward-oblivion

Vorga hat sich dazu wie folgt geäußert und auch Informationen über ihr kommendes Album verraten

„Wir sind stolz darauf, endlich ein Musikvideo zu veröffentlichen, das auch unsere Bühnenshow perfekt einfängt. Aufgenommen unter dem warmen, schwarzen Himmel von Dinkelsbuhl, fängt ‚Taken‘ perfekt die grenzenlose Misanthropie ein, die wir an diesem Abend mit allen teilten.

Das Summer Breeze war ein unvergessliches Erlebnis und es war uns eine Ehre, an diesem Abend vor so vielen Leuten zu spielen. Wir freuen uns darauf, eines Tages zurückzukehren.

Unser nächstes Album „Beyond the Palest Star“ ist fertig und wird Anfang 2024 erscheinen, also haltet Ausschau danach. Es ist ein ehrgeiziges und cineastischeres Album, das uns in neue Richtungen führt, während wir unserer ursprünglichen Vision treu bleiben: die Schönheit und das Grauen der kalten Dunkelheit der Unendlichkeit einzufangen, während wir darüber nachdenken, was wir aus unserer winzigen Ecke davon gemacht haben.“