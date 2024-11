VOIDFALLEN :: Neuer Track kündigt neues Album mit finnischem Melodeath an

Die finnischen Melodic Death Metaller VOIDFALLEN haben ihr zweites Album „The Rituals of Resilience“ angekündigt, das am 24. Januar 2025 über Noble Demon erscheinen wird. Um die Vorfreude zu schüren, hat die Band die Single „Pyre of Vengeance“ zusammen mit einem neuen Musikvideo veröffentlicht.

Listen: https://music.nobledemon.com/pyre

Preorder: https://music.nobledemon.com/rituals

„Während die Veröffentlichung des zweiten Albums von Voidfallen näher rückt, setzt ‚Pyre of Vengeance‘ einen Standard dafür, was zu erwarten ist“, kommentieren VOIDFALLEN. „Es ist ein energiegeladener, aber dynamischer Song, der sich vor dem finnischen Melodic Death Metal der frühen 2000er Jahre verneigt und gleichzeitig den Voidfallen-Sound beibehält. Der Song handelt von Widerstandsfähigkeit und dem Festhalten an dem, was man für richtig hält.“