VLAD IN TEARS :: Erste Single vom kommenden Album

Die Goth Rocker VLAD IN TEARS veröffentlichen die neue Single „Hear Me Out“. Der Song ist die erste Vorabsingle vom kommenden Studioalbum „Relapse“, welches am 08. März 2024 bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wird.

„Hear Me Out“ ist ein Lied über die inneren Dämonen, die wir alle haben. Manchmal ist der beste Weg, unser Leben zu leben, beide Seiten unseres Wesens zu akzeptieren, selbst wenn Gut und Böse ineinander verschmelzen.

http://vladintears.com/

Im März 2024 kann man VLAD IN TEARS als Special Guest von „Heldmaschine“ auch wieder live erleben

06.03.2024 Hamburg

07.03.2024 Leer

08.03.2024 Koln

09.03.2024 Lübeck

10.03.2024 Hannover

13.03.2024 Nürnberg

14.03.2024 München

15.03.2024 Erfurt

16.03.2024 Dresden

17.03.2024 Berlin

21.03.2024 Oberhausen

22.03.2024 Frankfurt

23.03.2024 Friedrichshafen

24.03.2024 Bamberg